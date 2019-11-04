Майже половина виборців Трампа у ньому розчарувалися - The Hill

Республіканські виборці розчарувалися у діях президента США Дональда Трампа, майже половина з них не вважають главу держави чесним, через це політичне представництво партії в нижній палаті Конгресу може скоротитися ще більше на майбутніх виборах.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

"Опитування свідчать про те, що республіканські виборці, а також їхні політики на Капітолійському пагорбі, все більше виснажуються брехнею, корупцією та знущаннями з боку президента Трампа", - зауважує видання.

Як зазначають останні дослідження, 56% американців не вважають Трампа "чесним". І це не тільки демократи. Майже половина виборців з числа Республіканської партії не можуть сказати, що Трамп поводиться чесно. Лише 53% республіканців відповіли, що слово "чесний" описує Трампа "дуже або надзвичайно добре".

"Це змушує багатьох республіканців жити з болісною реальністю. Вони знають, що Трамп – людина, яку вони не вважають чесною, очевидно, буде одним з головних претендентів на квиток від Республіканської партії на виборах 2020 року", - зауважує видання.

А ця партія позиціонує себе як обитель для євангелістів, американських традицій та сімейних цінностей. Крім того, республіканці люблять говорити про Батьків-засновників та відстоювати Конституцію й американські традиції. Отже, за даними опитувань, практично третина республіканських виборців (33%) вже зараз зізнаються, що не можуть гордитися нинішнім президентом США.