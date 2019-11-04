Трамп каже, що немає потреби в аналізі його розмови із Зеленським

«Те, що я говорив під час телефонної розмови з Президентом України, відмінно викладено. Немає причин викликати свідків, щоб проаналізувати мої слова та їх зміст. Це чергова містифікація демократів, з якими мені доводиться жити з дня мого обрання (і раніше!). Неподобство!» - написав Трамп.

Як повідомлялося, американські демократи більше місяця проводять розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа в нижній палаті американського Конгресу. З цією метою законодавці викликають на слухання, в тому числі, колишніх і нинішніх чиновників Білого дому та Державного департаменту США.

Після тижневої перерви і відновлення слухань у Конгрес адміністрація президента США знову заборонила власним співробітникам виступати зі свідченнями у справі імпічменту Дональда Трампа. Так, наприклад, через відновлення практики заборон 3 листопада були скасовані слухання чиновника адміністрації Роберта Блера, який чув розмову президентів США і України.