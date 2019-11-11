Колишній посол США в ООН розповіла про інтриги проти Трампа у Білому домі

Колишній посол США в ООН Нікі Гейлі повідомила, що деякі члени команди Трампа намагалися схилити її до виступів проти політики президента.

Про це вона розповіла у своїх мемуарах, які надійдуть у продаж у вівторок, повідомляє ВВС.

«У новій книзі Гейлі каже, що тодішній начальник штабу президента Джон Келлі і тодішній держсекретар Рекс Тіллерсон наказали їй чинити опір деяким вимогам Трампа», - йдеться в повідомленні.

У своїх мемуарах Гейлі стверджує, що два провідних співробітників адміністрації намагалися схилити її до того, щоб вона виступила проти деяких елементів політики Трампа.

«За їх словами, саме їх, а не президентські рішення, відповідали інтересам Америки», - написала вона у своїй книзі «З усією повагою», в якій, зокрема, Гейлі описує зустріч з Тіллерсона і Келлі, які розходилися в думках з Трампом щодо питань про вихід США з Паризької угоди з клімату.

Гейлі пише, що Тіллерсон і Келлі вважали, що намагаються «врятувати країну».

Як зазначає видання, Тіллерсон наразі не прокоментував ситуацію.

У свою чергу Джон Келлі сказав, що хотів, щоб президент був повністю поінформований: «Якщо під «опором» і «зволіканням» вона має на увазі робочий процес ... щоб переконатися, що містер Трамп знає всі плюси і мінуси представлених йому політичних тез, щоб він міг прийняти обгрунтоване рішення, тоді я винен за всіма статтями », - сказав Келлі в інтерв'ю виданню CBS.

Нікі Гейлі 9 жовтня заявила, що вирішила піти з посади постійного представника США при ООН. Трамп прийняв її відставку і подякував за роботу. Гейлі продовжить виконання обов'язків до кінця нинішнього року, щоб забезпечити плавний перехід на цій посаді.