Ініціаторка імпічменту назвала "хабарництвом" вимоги Трампа до України

Спікер Палати представників США конгресвумен від Демократичної партії Ненсі Пелосі заявила, що виставлені Трампом умови до України щодо поновлення оборонної допомоги в обмін на розслідування проти Байденів є "хабарництвом".

Про це вона заявила в четвер під час підходу до преси в будівлі Капітолію, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Хабар полягає в наданні або призупиненні військової допомоги (Україні – ред.) в обмін на публічну заяву про фейкове розслідування щодо виборів", - заявила спікер-демократ.

"Це хабарництво", - наголосила Пелосі, яка розпочала процедуру імпічменту американського президента.

При цьому вона не відповіла, чи буде звинувачення в хабарництві фігурувати у підсумках розслідування Палати представників щодо імпічменту президента. Вона пояснила, що про це говорити зарано, й законодавці формально повинні дійти висновку після розбору ситуації.

"Ми навіть не прийняли (остаточного – ред.) рішення щодо імпічменту. Саме це стане результатом розслідування. І коли комітети приймуть рішення по цьому, вони визначать статті", - зауважила спікер.

Водночас, вона підкреслила, що Трамп помиляється, коли називає свої дії "ідеальними", бо насправді вони є "абсолютно неправильними".

Як повідомлялося, в середу у Вашингтоні відбулися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

Фото: ANSA/EPA