Ініціаторка імпічменту назвала

Ініціаторка імпічменту назвала "хабарництвом" вимоги Трампа до України

Укрінформ
Спікер Палати представників США конгресвумен від Демократичної партії Ненсі Пелосі заявила, що виставлені Трампом умови до України щодо поновлення оборонної допомоги в обмін на розслідування проти Байденів є "хабарництвом".

Про це вона заявила в четвер під час підходу до преси в будівлі Капітолію, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Хабар полягає в наданні або призупиненні військової допомоги (Україні – ред.) в обмін на публічну заяву про фейкове розслідування щодо виборів", - заявила спікер-демократ.

"Це хабарництво", - наголосила Пелосі, яка розпочала процедуру імпічменту американського президента.

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При цьому вона не відповіла, чи буде звинувачення в хабарництві фігурувати у підсумках розслідування Палати представників щодо імпічменту президента. Вона пояснила, що про це говорити зарано, й законодавці формально повинні дійти висновку після розбору ситуації.

"Ми навіть не прийняли (остаточного – ред.) рішення щодо імпічменту. Саме це стане результатом розслідування. І коли комітети приймуть рішення по цьому, вони визначать статті", - зауважила спікер.

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Водночас, вона підкреслила, що Трамп помиляється, коли називає свої дії "ідеальними", бо насправді вони є "абсолютно неправильними".

Як повідомлялося, в середу у Вашингтоні відбулися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

Фото: ANSA/EPA

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