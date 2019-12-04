Агресія РФ, тероризм, кіберзагрози: лідери країн НАТО підписали декларацію

У НАТО вважають, що агресивні дії Росії становлять загрозу євроатлантичній безпеці, однак на них потрібно реагувати виважено.

Про це йдеться у підсумковій декларації саміту НАТО, опублікованій на сайті Альянсу.

"Ми як Альянс стикаємося з різними загрозами та викликами, з усіх стратегічних напрямків. Агресивні дії Росії становлять загрозу євроатлантичній безпеці; тероризм у всіх його формах та проявах залишається постійною загрозою для всіх нас. Державні та недержавні суб'єкти кидають виклик міжнародному порядку. Нестабільність за межами наших кордонів також сприяє нерегулярній міграції. Ми стикаємося з кібер-та гібридними загрозами", - зазначається у документі.

Як наголошується, НАТО є оборонним Альянсом, тому не становить загрози для жодної країни.

"Ми адаптуємо свої військові можливості, стратегію та плани в рамках Альянсу відповідно до 360-градусного підходу до безпеки. Ми ухвалили рішення щодо підвищення готовності наших сил реагувати на будь-яку загрозу в будь-який час з будь-якого напрямку", - заявляють у НАТО.

Також зазначається, що НАТО і надалі реагуватиме на розгортання Росією нових ракет.

"Ми залишаємося прихильними до боротьби з тероризмом і разом вживаємо сильніших заходів, щоб перемогти його. Ми реагуємо і надалі будемо реагувати виважено та відповідально на розгортання Росією нових ракет середньої дальності, що призвело до припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності і становить значні ризики для євроатлантичної безпеки", - наголошується у заяві.

Водночас у декларації підкреслюється, що НАТО залишатиметься ядерним союзом доти, поки існує ядерна зброя.

"Ми повністю віддані збереженню та посиленню ефективного контролю над озброєнням, роззброєнню та нерозповсюдженню, враховуючи переважаюче середовище безпеки. Союзники твердо зобов’язані повною мірою виконувати Договір про нерозповсюдження ядерної зброї в усіх його аспектах, зокрема ядерне роззброєння, нерозповсюдження та мирне використання ядерної енергії. Ми залишаємось відкритими до діалогу та до конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії це дозволять", - йдеться у документі.

Крім того, НАТО визнало зростання впливу Китаю.

"Ми визнаємо, що зростаючий вплив Китаю та його міжнародна політика створюють як можливості, так і проблеми, які нам потрібно вирішувати разом як Альянсу", - вважають у НАТО.

Лідери країн НАТО також підтвердили свою прихильність колективній обороні: "Ми підтверджуємо міцний трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою, нашу відданість цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй і наше урочисте зобов'язання, закріплене в статті 5 Вашингтонського договору, що напад на одного союзника буде вважатися нападом на нас усіх".

Також члени НАТО підтверджують прихильність до політики відкритих дверей.

"Ми прихильні до політики відкритих дверей НАТО, яка зміцнює Альянс і приносить безпеку мільйонам європейців. Північна Македонія сьогодні тут з нами і незабаром стане нашим новим союзником", - йдеться у заяві.

НАТО також підтверджує свою відданість довгостроковій безпеці та стабільності в Афганістані та посилює співпрацю з ООН.

Як наголошується, НАТО оголосило космос "оперативною сферою".

"Ми розширюємо наші інструменти для реагування на кібератаки та зміцнюємо нашу здатність до готовності, стримування та захисту від гібридних тактик, які прагнуть підірвати нашу безпеку та суспільство. Ми посилюємо роль НАТО в безпеці людини", - йдеться в декларації.

У документі зазначається, що наступна зустріч лідерів країн-членів НАТО відбудеться у 2021 році.

Як повідомляв Укрінформ, 3-4 грудня у Лондоні пройшов черговий саміт лідерів країн-членів НАТО.