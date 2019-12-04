Заяву Ради про курс до НАТО переплутали на сайті - Геращенко

Напередодні на сайті Верховної Ради через технічну помилку оприлюднено некоректний текст заяви до Парламентської асамблеї НАТО щодо курсу України на членство в Альянсі.

Про це заявила співголова фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко з парламентської трибуни у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, вчора через технічну помилку на сайті Верховної Ради вийшла заява не оновлена, тому що ми на комітеті прийняли її в редакції комітету і так само голосували у Верховній Раді. Я прошу засоби масової інформації звернути на це увагу", - сказала депутат.

Вона також наголосила на основних тезах ухваленої заяви.

"Мова (у заяві - ред.) про те, що 11 років тому Україні подала заявку щодо ПДЧ, і ми ще раз апелюємо до наших західних партнерів, що всі ці роки Україна сумлінно виконувала реформи в секторі безпеки, оборони, екології, захисту прав людини, боротьби з корупцією для того, щоб наблизитися до стандартів НАТО, для того, щоб отримати План дій і потім стати частиною Альянсу. Це є відповідь на безпекове питання нашої країни", - заявила Геращенко.

У цьому контексті, за її словами, дуже важливо, аби Президент України подав як першочерговий закон про Службу безпеки України, а Верховна Рада "ухвалила це законодавство, яке очікують від нас наші партнери".

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"Щоб це законодавство відповідало стандартам країн НАТО, щоб там було ліквідовано Департамент К, як це було обіцяно під час виборчої кампанії. Так само важливо, щоб ми реформували нашу службу розвідки і створили відповідний комітет у Верховній Раді України», - зазначила Геращенко.

Вона висловила сподівання, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко вже сьогодні поінформує в Лондоні партнерів України про ухвалену українським парламентом заяву.

Водночас Геращенко підкреслила, що завданням Верховної Ради дев’ятого скликання є адаптація національного законодавства до стандартів ЄС, щоб Україна наблизилася до можливості подати заявку на вступ до Євросоюзу.

ВР 3 грудня ухвалила постанову "Про заяву Верховної Ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України — набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору". Однак згодом народний депутат від партії «Слуга народу», голова постійної делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв звернув увагу на те, що через технічні неузгодженості на сайті парламенту опубліковано некоректний текст цієї заяви.

Зокрема, в оприлюдненому на сайті ВР варіанті зазначається, що Верховна Рада закликає Президента забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО і генерального секретаря Організації звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в Альянсі.

Однак, такого пункту немає у версії заяви, яку на своїй сторінці у Facebook опублікував Чернєв. У цьому тексті йдеться про те, що Верховна Рада висловлює вдячність Північноатлантичній раді за візит до України в жовтні 2019 року та підтримку курсу держави на вступ до Альянсу. У документі також міститься заклик до Парламентської асамблеї НАТО розглянути на пленарній сесії у травні 2020 року питання про звернення до керівників держав і урядів Альянсу стосовно надання Україні ПДЧ. Водночас, українські парламентарії закликають колег із країн-членів НАТО «звернутися до міністрів закордонних справ своїх країн із пропозицією прискорити надання Україні Плану дій щодо членства».