Столтенберг і Трамп зустрілися на саміті НАТО у Лондоні

Президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели двосторонню зустріч у Лондоні в рамках дводенного саміту за участю глав держав та урядів НАТО з нагоди 70-ї річниці утворення Північноатлантичного альянсу.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті НАТО.

Сторони обговорили поточний стан та шляхи подальшого зміцнення трансатлантичних зв’язків, а також підвищення оборонних спроможностей НАТО, його інноваційного розвитку та адаптації до сучасних викликів.

"Лідери НАТО погодять ряд заходів, включаючи підвищення рівня боєготовності сил НАТО, визнають космос оперативним простором та уточнять план дії Альянсу з боротьби проти тероризму. Лідери проведуть стратегічне обговорення відносин із Росією, майбутнього системи контролю над озброєнням, а також обговорять питання, пов’язані із підйомом Китаю", - ідеться у повідомленні щодо порядку денного лондонського саміту НАТО.

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Зазначається також, що одним із ключових питань під час зустрічі буде збільшення оборонних витрат країнами-членами НАТО. Такі витрати, з огляду на зовнішні виклики, зростають вже п’ятий рік поспіль, та збільшаться на 130 млрд дол. до 2020 року. Як очікується, сумарне збільшення оборонних бюджетів країн Альянсу сягне 400 млрд дол. до кінця 2024 року.