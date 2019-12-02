Пристайко виступить на конференції НАТО у Лондоні

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 3-4 грудня перебуватиме з робочим візитом у Лондоні, де візьме участь у конференції НАТО та проведе довсторонні зустрічі з міністрами країн-членів і партнерів Альянсу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"3-4 грудня 2019 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуватиме з робочим візитом у Лондоні з метою проведення двосторонніх зустрічей з міністрами країн-членів та партнерів НАТО, а також участі у конференції "NATO Engages", яка проходитиме на полях зустрічі лідерів Альянсу", - ідеться в повідомленні.

Планується, що український міністр виступить на сесії "Від Балтійського до Чорного моря: безпека на передовій НАТО".

Крім того, програма візиту передбачає зустрічі Пристайка з представниками політологічних кіл, зокрема Королівського інституту закордонних справ Chatham House, а також спілкування із провідними британськими ЗМІ.

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Як повідомлялося, 3-4 грудня лідери країн НАТО зустрінуться в Лондоні з нагоди 70-ї річниці Альянсу. За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, ситуація в Україні та імплементація Мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі будуть серед ключових питань саміту.