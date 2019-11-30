Пристайко представлятиме Україну на саміті НАТО в Лондоні
Укрінформ
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко представлятиме країну на саміті НАТО в Лондоні 3-4 грудня.
Про це свідчить розклад, опублікований на офіційному сайті саміту.
Під час саміту Пристайко візьме участь в конференції NATO Engages, зокрема - на панелі «Від Балтійського до Чорного моря: безпека на кордонах НАТО» разом з главою МЗС Грузії і міністрами оборони Литви і Естонії.
Раніше в уряді країни заявляли, що не поїдуть на саміт НАТО в Лондоні, незважаючи на офіційне запрошення від Альянсу.
Як повідомлялося, 3-4 грудня лідери країн НАТО зустрінуться в Лондоні для святкування 70-ї річниці Альянсу. За словами генсекретаря Альянсу Єнса Столтенберга, ситуація в Україні та імплементація Мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі будуть серед ключових питань саміту.