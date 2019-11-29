Столтенберг назвав головні виклики для НАТО

Європейські союзники по НАТО нарощують оборонні витрати не для того, щоб задовольнити вимоги президента США, а тому, що самі постають перед викликами і загрозами, серед яких – тероризм, ІДІЛ, агресія Росії, кіберзагрози та зростання потужності Китаю.

Про це керівник Альянсу Єнс Столтенберг заявив під час пресконференції напередодні Лондонського саміту НАТО, який відбудеться у Лондоні 3-4 грудня з нагоди 70-ї річниці цієї організації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент Трамп має слушність щодо важливості збільшення оборонних витрат з боку європейських союзників, і доносив дуже чітко це послання до союзників вже декілька разів. Але європейські союзники мають інвестувати в оборону зовсім не для того, щоб задовольнити президента Трампа. Вони мають інвестувати в оборону, тому що перед нами постають загрози та виклики, а ситуація з безпеки стає дедалі більш небезпечною", - наголосив Столтенберг.

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"Ми бачимо зростання тероризму, ми бачили необхідність нарощувати зусилля у боротьбі з Ісламською державою в Іраку і Сирії. Протягом останніх років ми бачимо більш агресивну поведінку Росії. Ми бачимо зростання кібернетичних загроз і фундаментальний зсув у глобальному силовому балансі після підйому Китаю. Все це разом створює дедалі більш непередбачувану ситуацію з безпеки, - і це саме та причина, з якої всі союзники по Альянсу вирішили інвестувати більше в оборону", - додав керівник Альянсу.

Фото: НАТО