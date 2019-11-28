Столтенберг - Макрону: ЄС не може оборонити Європу без НАТО

Євросоюз не спроможний захистити Європу без підтримки НАТО.

На цьому наголосив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із президентом Франції Еммануелем Макроном у четвер у Парижі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Європейський Союз не зможе захистити Європу", - висловив переконання Столтенберг у відповідь на політичну позицію президента Франції Макрона про необхідність розбудови європейського суверенітету у сфері оборони.

Як відзначив глава Альянсу, європейська єдність не може замінити трансатлантичну.

"Сильний НАТО та сильний Європейський Союз є двома сторонами на одній монеті. Обидва є незамінними для подальшої свободи та процвітання у Європі", - підкреслив Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, президент Франції Еммануель Макрон на початку листопада в інтерв’ю The Economist заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".

Раніше Макрон неодноразово заявляв, що пріоритетом для Франції є будівництво єдиної європейської оборони при співпраці з НАТО.

Фото: Emmanuel Macron, Twitter