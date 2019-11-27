Росія, Іран та Китай та проведуть спільні військові навчання

Іран проведе спільні військові навчання флоту з Росією та КНР в Індійському океані, заявив командувач іранських ВМС Хусейн Ханзаді.

Про це повідомляє IRNA.

"Контрадмірал Хусейн Ханзаді заявив на пресконференції з нагоди Дня військово-морського флоту у середу, що найближчим часом у північній частині Індійського океану відбудуться тристоронні навчання за участю китайських та російських військово-морських сил, а також південного флоту Ірану", - йдеться у повідомленні.

Ханзаді заявив, що навчання будуть проведені в північній частині Індійського океану до кінця поточного року за іранським календарем (21 березня). Ці навчання, за його словами, проводитимуться для посилення взаємодії у військово-морських силах та забезпечення безпеки за допомогою всіх військово-морських сил регіону.