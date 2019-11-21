У Китаї з-під землі визволили 11 шахтарів
Укрінформ
Заблоковані з вівторка у копальні в східній китайській провінції Шандонг 11 шахтарів, були підняті на поверхню.
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.
“Усі 11 шахтарів, заблокованих у вугільній копальні східної китайської провінції Шаньдун були безпечно підняті на поверхню о 10:18 ранку за місцевим часом”, - йдеться у повідомленні.
Негайно після визволення, усіх гірників було доправлено до лікувального закладу у стабільному стані.
Xinhua нагадує, що у вівторок у вугільній шахті міста Цзінін трапилася пожежа, унаслідок якої 11 гірників опинилися заблокованими під землею.