У Китаї з-під землі визволили 11 шахтарів

Заблоковані з вівторка у копальні в східній китайській провінції Шандонг 11 шахтарів, були підняті на поверхню.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.

“Усі 11 шахтарів, заблокованих у вугільній копальні східної китайської провінції Шаньдун були безпечно підняті на поверхню о 10:18 ранку за місцевим часом”, - йдеться у повідомленні.

Негайно після визволення, усіх гірників було доправлено до лікувального закладу у стабільному стані.

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Xinhua нагадує, що у вівторок у вугільній шахті міста Цзінін трапилася пожежа, унаслідок якої 11 гірників опинилися заблокованими під землею.