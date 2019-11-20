На Донеччині сталася пожежа на шахті

В смт Північне на Донеччині рятувальники ліквідовують пожежу на даху адмінбудівлі шахти «Північна» ДП «Торецьквугілля». Усі роботи на підприємстві зупинено.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.

«20 листопада о 05:44 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на ВП «Шахта «Північна» ДП «Торецьквугілля», що розташована у смт Північне Торецької міської ради. На місце події негайно виїхали вогнеборці Головного управління за підвищеним номером», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники з’ясували, що відбувається горіння на покрівлі адміністративної будівлі на площі 1500 кв. м. Усі роботи на підприємстві зупинено, видобуток вугілля не ведеться, під землею гірників немає.

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Інормаціїї щодо загиблих та постраждалих до Головного управління не надходило.

Пожежу локалізували о 07:45. Триває ліквідація пожежі. Причина пожежі встановлюється.

Від Головного управління залучено 34 чоловіки особового складу та 9 одиниць техніки.