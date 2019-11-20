На Донеччині сталася пожежа на шахті
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.
«20 листопада о 05:44 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на ВП «Шахта «Північна» ДП «Торецьквугілля», що розташована у смт Північне Торецької міської ради. На місце події негайно виїхали вогнеборці Головного управління за підвищеним номером», - йдеться у повідомленні.
Рятувальники з’ясували, що відбувається горіння на покрівлі адміністративної будівлі на площі 1500 кв. м. Усі роботи на підприємстві зупинено, видобуток вугілля не ведеться, під землею гірників немає.
Інормаціїї щодо загиблих та постраждалих до Головного управління не надходило.
Пожежу локалізували о 07:45. Триває ліквідація пожежі. Причина пожежі встановлюється.
Від Головного управління залучено 34 чоловіки особового складу та 9 одиниць техніки.