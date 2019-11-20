Держдеп: Договір з контролю над озброєнням не може стосуватися лише США і Росії

Порушення з боку РФ Договору про ракети малої та середньої дальності (ДРСМД) стали причиною руйнації цього документу, однак будь-які нові ініціативи у сфері контролю над озброєнням не можуть, як це було раніше, стосуватися лише двох сторін – США і Росії.

Про це під час прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у брюссельській штаб-квартирі Альянсу заявив Державний секретар США Майк Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли я став Державним Секретарем, ми мали справу з ДРМСД. Ми робили те, що адміністрація Трампа завжди робить, - ми дивилися на реальність і на факти. Було дві сторони Договору, лише одна його виконувала, тож для нас не було сенсу залишатися в ньому. І ми працювали з європейськими партнерами, щоб переконатися, що є єдність, що ми розуміємо ризики і ціну, що просуваємося вперед разом, усвідомлюючи, що Росія порушує Договір, і це є причиною виходу з нього Сполучених Штатів", - наголосив Помпео.

Він окремо зауважив, що будь-які нові ініціативи у сфері контролю над озброєннями мають створюватися з урахуванням змін, які відбулися у світі.

"Президент Трамп ніколи не дозволить, щоб США увійшли у будь-які угоди з контролю над озброєннями, які не мають сенсу для Сполучених Штатів Америки, або поновили вже наявні угоди з контролю над озброєнням, що завершують термін дії, і не мають більше сенсу для Америки. Виходячи з цього ключового принципу Президент говорив про зміни у світі. З часів, коли ДРСМД був створений, виникли нові загрози, зокрема, з боку Комуністичної партії Китаю. Тож Президент був дуже чітким – коли ми говоримо про створення нової стратегічної структури, щоб убезпечити Америку, це не може бути лише (за участі) США і Росії", - наголосив Державний секретар США.

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Нагадаємо: договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності був підписаний генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році.

Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти й мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

США вперше звинуватили Росію в порушенні Договору ще у 2014 році.