Столтенберг пояснив, чому НАТО тримає відкритими дипломатичні канали у Москві

У сучасному світі для досягнення стійкого політичного рішення конфліктів інколи необхідно спиратися на військову потужність.

Про це заявив у середу під час промови у редакції американського журналу Foreign Policy у Вашингтоні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який отримав від цього видання нагороду "Дипломат року", повідомляється на сайті НАТО.

"Часто говорять, що не існує військового рішення для конфлікту. У той же час історія свідчить, що військова сила часто є необхідною для того, щоб знайти стійке політичне рішення. Така комбінація потужного стримування та відкритого діалогу з Радянським Союзом дозволила скоротити ядерні озброєння у 80-х роках. А також скоротити звичайні збройні сили у Європі після завершення "холодної війни", - сказав керівник НАТО.

Він нагадав, що саме поєднання політичної єдності та військової сили дозволило зупинити кровопролиття на Балканах у 90-х роках минулого століття. Військова потужність НАТО разом із дипломатичними зусиллями стали каталізатором для політичних змін у Центральній та Східній Європі після падіння комунізму, додав Столтенберг.

"До цього дня ми продовжуємо поєднувати змістовний діалог з надійними стримуванням і обороною. Включаючи наші відносини з Росією. Ми бачили більш наступальну Росію, яка анексувала Крим, яка дестабілізує Україну, яка втручається у наші політичні процеси і яка вкладається у сучасне військове обладнання, включаючи нові ракети середньої дальності, що призвело до руйнації ДРМСД (Договору про ракети малої та середньої дальності)", - сказав генеральний секретар НАТО.

"У ці важкі часи ми маємо уникати недооцінки та непорозуміння. Нам потрібно розбудовувати довіру там, де це є можливим. Ми налаштовані на більш конструктивні відносини з Росією. Саме тому ми тримаємо наші дипломатичні канали в Москві відкритими. Але наші дипломатичні зусилля можуть бути ефективними, лише якщо ми будемо взаємодіяти з Росією з позиції надійного стримування та надійної оборони", - додав Столтенберг.

Він нагадав, що у відповідь на агресивні дії Росії протягом кількох минулих років НАТО здійснило найбільше посилення колективної оборони з часів після завершення "холодної війни" і підвищило готовність своїх сил у всьому регіоні від Балтики до Чорного моря. Вперше в історії Альянсу бойові підрозділи розгорнуті в країнах НАТО на Сході, включаючи американські сили, підкреслив генсек.

За словами Столтенберга, Альянс дав оборонну та обмежену відповідь на порушення Росією ДРМСД та на розміщення у Європі нових російських ракет, які є мобільними, які важко виявляються та які можуть вражати ключові європейські місця з дуже коротким часом на попередження.

"Ми не будемо дзеркально відповідати на те, що робить Росія. Ми не маємо наміру розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі. Але ми зважимо на наші спроможності у галузях розвідки та спостереження, у повітряній та протиракетній обороні, а також на спроможності наших звичайних збройних сил. Тому що, врешті, саме наша військова сила створює умови для дипломатичних досягнень", - підкреслив генеральний секретар НАТО.

Фото: НАТО