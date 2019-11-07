Ми не хочемо нової гонки озброєнь з Росією - генсек НАТО

Зухвала поведінка Росії, зокрема, її агресія проти України, порушення міжнародного законодавства та правил контролю над озброєннями, перетворюють цю країну на головне джерело нестабільності, перед якою постає НАТО, що вимагає від Альянсу єдності та рішучості.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в четвер у Берлині під час промови у Фонді Корбера, повідомляється на сайті НАТО.

«Більш зухвала (поведінка) Росії стала ключовим фактором зростання непередбачуваності, з якою ми стикаємось. Анексія Криму (Росією) стала першим випадком після Другої світової війни, коли одна країна захоплює територію іншої країни в Європі. Північна Америка та Європа відповіли рішуче і разом. НАТО здійснило найбільш значне посилення власної колективної оборони з часів завершення «холодної війни». А Європейський Союз залишається твердим у застосуванні економічних санкцій», - сказав генеральний секретар НАТО.

За його словами, такі спільні дії продемонстрували Росії, які наслідки має для неї порушення міжнародного законодавства, і водночас стали свідченням зміцнення трансатлантичного зв’язку. Генеральний секретар нагадав, що союзники НАТО рішуче підтримали США, коли Росія своїми діями зруйнувала Договір про ракети малої та середньої дальності (ДРМСД), який десятиліттями був основою міжнародної системи контролю над озброєннями.

«Позиція НАТО є чіткою. Ми робимо все, щоб наші громадяни були у безпеці. Але ми не будемо дзеркально відповідати на те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонки озброєнь. Ми не хочемо ще однієї «холодної війни». І ми не маємо наміру розміщувати у Європі нові ядерні ракети наземного базування. Союзники НАТО продовжують виступати за ефективний контроль над зброєю, за роззброєння та зміцнення режиму нерозповсюдження. І ми готові до відкритого та змістовного діалогу з Росією», - наголосив Столтенберг.