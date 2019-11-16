Європарламент і Європейська Рада “не зійшлись” щодо бюджету на 2020 рік

Європарламент та Європейська Рада, які до пізнього вечора у п’ятницю намагалися знайти компромісне рішення щодо бюджету ЄС на 2020 рік, призупинили переговори для проведення додаткових консультацій та продовжать їх у понеділок.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейського Парламенту.

«Після того, як були докладені всі зусилля, щоб досягти компромісу навколо адекватного бюджету на 2020 рік протягом довгих годин у п’ятницю Парламент та Європейська Рада призупинили переговори без досягнутої згоди. Обговорення буде продовжено у понеділок 18 листопада, в останній день періоду консультацій», - йдеться у повідомленні.

Голова Комітету ЄП з питань бюджету євродепутат від Бельгії Ян Ван Овертвельдт (Jan Van Overtveldt) зауважив, що члени консультаційного комітету не дійшли згоди навколо витратної частини бюджету-2020, який стане останнім у довгостроковій фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки. В результаті, за його словами, не витраченими у наступному році залишаться понад 4 мільярди євро.

Як повідомляв Укрінформ, під час виступу у Європарламенті 22 жовтня чинний президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав "неприйнятною" пропозицію Європейської Ради та Фінського головування ЄС, яка передбачає зменшення бюджету ЄС до 1 відсотка від загальноєвропейського ВНП.

23 жовтня Європарламент ухвалив поправки до бюджету ЄС на 2020 рік, які, у свою чергу, не були прийняті Європейською Радою, оскільки вони перевищують показники Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2014-2020 роки. Така незгода започаткувала тритижневий процес консультацій, який розпочався 29 жовтня, і має завершитися опівночі наступного понеділка, 18 листопада.

У проєкті бюджету-2020 Єврокомісія запропонувала загальний рівень фінансових зобов’язань на рівні 168,3 мільярда євро та загальний рівень витрат на рівні у 153,6 мільярда євро. Позиція Європейської Ради, яку було ухвалено 3 вересня, визначає загальні фінансові зобов’язання в обсязі 166,8 мільярда євро та загальну витратну частину у 153,1 мільярда євро, що, відповідно, на 1,5 мільярда та 0,5 мільярда євро менше за пропозицію Єврокомісії. При цьому позиція Європейської Ради представляє збільшення фінансових зобов’язань на 0,6 відсотка та зростання обсягу витратної частини на 3,3 відсотка у порівнянні з бюджетом 2019 року.

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Водночас, Європарламент наполягає на збільшенні частини загальних зобов’язань у Бюджеті ЄС наступного року до 171,0 мільярда євро та загальних витрат до 159,1 мільярда євро. Ця позиція виходить за максимальні показники, встановлені в Багаторічній фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки.

Якщо консультаційний комітет не знайде компромісу у понеділок, Єврокомісія буде зобов’язана надати на розгляд новий проєкт бюджету ЄС на наступний рік.