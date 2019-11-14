Спостерігачі Європарламенту не поїдуть на вибори у Білорусі

Європарламент не буде спостерігати за процесом парламентських виборів у Білорусі, що мають відбутися 17 листопада.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

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«Жоден з членів (Європарламенту) або його структур не були вповноважені спостерігати або коментувати цей виборчий процес від імені Європейського парламенту. Якщо будь-хто з членів Європейського парламенту вирішить спостерігати за цими виборами, він або вона мають діяти від себе особисто, і за жодних обставин своїми заявами або діями не представляти погляди або позицію Європейського парламенту», - йдеться у повідомленні.