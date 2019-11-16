У ЄС викрили спробу перевезти майже 600 нелегалів у автоконтейнерах

Правоохоронці кількох країн ЄС у результаті спецоперації викрили злочинну мережу, яка займалася нелегальним перевезенням до Європи біженців із Близького Сходу,

Як повідомляє агентство Євроюст, ці перевезення супроводжувалися ризиком для здоров’я та життя нелегальних мігрантів.

«Національні органи Німеччини, Румунії, Угорщини, Великої Британії та Туреччини розслідували діяльність 36 осіб, яким висунуто обвинувачення у незаконному переправленні щонайменше 580 мігрантів, за що злочинці отримали понад 2 мільйони євро», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що нелегальні перевізники та їхні клієнти подорожували з Ірану, Іраку й Сирії через Туреччину і Грецію до Румунії.

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У цій країні їх пересаджували в автофургони, які прямували до Німеччини через територію Угорщини та Чехії.

«Такій спосіб транспортування міг виявитися для мігрантів фатальним», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що правоохоронці розпочали розслідування діяльності цього злочинного угруповання ще у 2018 році.

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Як повідомлялося, у жовтні поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) вантажівку з 39 трупами. У цій справі були затримані п'ять осіб, у тому числі водій фури.

Згодом поліція графства Ессекс повідомила, що загиблі були громадянами В'єтнаму.