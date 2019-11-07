У Британії знайшли ще одну вантажівку з мігрантами

У графстві Вілтшир, що на півдні Великої Британії, поліція знайшла у вантажівці 15 осіб.

Про це повідомляє Evening Standard із посиланням на місцевих правоохоронців.

“П'ятнадцять осіб було знайдено у вантажівці у Вілтширі після інформації про “підозрілу активність” навколо транспортного засобу”, - йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, всі особи, які перебувають у задовільному стані, нині затримані.

Газета зазначає, що силовики також затримали 50-річного чоловіка за підозрою в допомозі нелегального в'їзду третім особам. Він нині перебуває під вартою.

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Як повідомлялося, у жовтні поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) автоконтейнер із 39 тілами. У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.

Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл громадян В'єтнаму.

Фото: dailymail.co.uk