У Греції затримали рефрижератор з 41 нелегалом

Грецькі правоохоронці у понеділок знайшли на шосе в північній частині країни вантажівку-рефрижератор з 41 нелегалом.

Про це повідомляє Ekathimerini

«Грецькі поліцейські в понеділок виявили 41 нелегального мігранта всередині вантажівки-холодильника на шосе Егнатія на півночі країні», - йдеться в повідомленні.

Водій вантажівки був змушений зупинитися на вимогу поліції на трасі біля міста Ксанті по дорозі в Салоніки. Після огляду вантажівки всередині знайшли нелегалів. За попередніми даними, ними виявилися афганці, проте процес ідентифікації осіб триває.

Оскільки рефрижератор не був увімкнений, ніхто з людей не постраждав.

Водія-грузина заарештували за звинуваченням в торгівлі людьми, його доправили до відділка поліції для допиту. Туди ж для встановлення осіб доставили і мігрантів.

Як відомо, повідомлення про виявлення нелегальних мігрантів у вантажівках в різних країнах Європи почали з’являтись частіше після того, як наприкінці жовтня в Британії у вантажівці знайшли тіла 39 мігрантів.