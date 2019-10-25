Вантажівка з 39 трупами: у Британії затримали нових підозрюваних — чоловіка і жінку

Поліція Великої Британії затримала ще двох людей за підозрою у причетності до смерті 39 осіб, тіла яких було виявлено у вантажівці в Ессексі, що на південному заході Англії.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на поліцію.

“Ще двоє людей були затримані за причетність до смерті 39 осіб, яких було виявлено у контейнері вантажівки в Ессексі”, - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, йдеться про 38-річних чоловіка й жінку з міста Варрінгтон. Обох осіб затримано за підозрою у торгівлі людьми і вбивстві 31 чоловіка та 8 жінок.

Як повідомлялося, британські поліцейські на території індустрійного парку в Ессексі, що на південному заході Англії, знайшли вантажівку, в якій були тіла 39 громадян Китаю. Правоохоронці затримали 25-річного водія з Північної Ірландії за підозрою у вбивстві. Він перебуває під вартою.

Тіла виявили у вантажівці Scania, обладнаній холодильною установкою. За даними ЗМІ, вона була увімкнена, температура всередині могла досягати -25 градусів Цельсія.