Вантажівка з 39 трупами: ЗМІ повідомляють, що всі загиблі — громадяни Китаю

Усі 39 осіб, яких вчора було виявлено у контейнері вантажівки на території індустріального парку в Ессексі, що на південному-заході Англії, є громадянами Китаю.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела.

"Всі 39 людей, яких було виявлено мертвими в контейнері вантажівки в індустрійному парку в Ессексі, є громадянами Китаю", - йдеться у повідомленні.

На думку бельгійських правоохоронців, контейнер був переправлений до Великої Британії з бельгійського порту в Зебрюгге.

Зазначається, що у 2000 році сталася схожа трагедія, коли у контейнері в британському Доувері було знайдено мертвими 58 громадян Китаю.

Як повідомлялося, вчора британські поліцейські на території індустрійного парку в Ессексі, що на південному-заході Англії, знайшли вантажівку, в якій знаходилося 39 тіл, зокрема підлітка. Правоохоронці затримали 25-річного водія з Північної Ірландії за підозрою у вбивстві. Він перебуває під вартою.

Фото: sky.com