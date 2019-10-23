У Британії виявили 39 трупів у вантажівці
Укрінформ
На території індустрійного парку в Ессексі, що на південному-заході Англії, знайшли вантажівку, в якій знаходилося 39 трупів, зокрема підлітка.
Про це повідомляє Sky News із посиланням на керівника місцевої поліції Ендрю Марінера.
“39 людей, включаючи підлітка, були знайдені мертвими в середині контейнера вантажівки в індустрійному парку в Ессексі”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місце у середу вночі о 1.40 були викликані поліцейські й медики, які й констатували смерть людей.
Поліцейські вже затримали 25-річного водія з Північної Ірландії за підозрою у вбивстві. Він перебуває під вартою.
За даними телеканалу, вантажівка прибула з Болгарії до Британії у суботу через Уельс.
Як повідомив Марінер, нині триває процес ідентифікації загиблих людей та слідство для встановлення всіх обставин цієї трагедії.