У Британії виявили 39 трупів у вантажівці

На території індустрійного парку в Ессексі, що на південному-заході Англії, знайшли вантажівку, в якій знаходилося 39 трупів, зокрема підлітка.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на керівника місцевої поліції Ендрю Марінера.

“39 людей, включаючи підлітка, були знайдені мертвими в середині контейнера вантажівки в індустрійному парку в Ессексі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце у середу вночі о 1.40 були викликані поліцейські й медики, які й констатували смерть людей.

Поліцейські вже затримали 25-річного водія з Північної Ірландії за підозрою у вбивстві. Він перебуває під вартою.

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За даними телеканалу, вантажівка прибула з Болгарії до Британії у суботу через Уельс.

Як повідомив Марінер, нині триває процес ідентифікації загиблих людей та слідство для встановлення всіх обставин цієї трагедії.