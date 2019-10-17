У Європі визначили країни з найсуворішими мовними вимогами до мігрантів

Австрія, Данія, Греція та Молдова мають найвищі вимоги до набувачів громадянства стосовно знання офіційної мови - на рівні В2.

Про це йдеться в оприлюдненому 16 жовтня дослідженні Ради Європи та Асоціації тестувальників мов у Європі (ALTE), повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Страсбурзі.

«За попереднє десятиліття дедалі більше країн-членів Ради Європи встановили обов'язкові вимоги щодо знання мови та суспільства як складову міграційної й інтеграційної політики», - йдеться у дослідженні, яке проводилося протягом 2007-2018 років та охопило 41 країну.

Зазначається, що більшість країн висувають такі вимоги на етапі, коли мігранти подають заявку на громадянство. У половині країн, які досліджувалися, знання мов необхідно при отриманні статусу резидента. А третина з них висуває мовні вимоги вже на етапі підготовки до в'їзду.

Рівень знання мов на різних етапах інтеграції до суспільства поміж країнами значно відрізняється.

Зокрема, найвищого мовного рівня – В2 – для набуття громадянства вимагають Австрія, Данія, Греція та Молдова. При цьому найбільш уразливі групи (неповнолітні, біженці, малописемні) дуже рідно підпадають під винятки.

Натомість мовні вимоги до мігрантів на всіх етапах суспільної інтеграції відсутні в Андоррі, Болгарії, Монако, Сан-Марино, Сербії та Швеції.

Автори дослідження рекомендують країнам РЄ ширше застосовувати формат доступних мовних курсів у процесі соціальної інтеграції мігрантів та збільшити кількість безоплатних навчальних годин.

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Окрім цього, у Раді Європи не радять висувати мовні вимоги на етапі підготовки міграції у випадках, коли йдеться про возз'єднання родин.

Україна у 2018 році не брала участі у дослідженні. Один з його авторів повідомив власному кореспонденту Укрінформу, що йому не відомо, з яких саме причин це сталося.

Рівень В2 відповідно до загальноєвропейської компетенції володіння іноземними мовами (CEFR) передбачає впевнене володіння мовою та можливість спілкування у переважній більшості сфер.