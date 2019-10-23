Вантажівка з 39 трупами: у поліції Британії розповіли подробиці

Поліція Великої Британії з'ясувала, що вантажівка, всередині якої виявили 39 тіл, прибула до Англії з Бельгії, а не Болгарії як вважалося раніше.

Про це інформує BBC.

"Поліція міста Ессекс заявила, що фура прибула на поромі з міста Зебрюгге, Бельгія, до порту Пурфлет на річці Темза", - йдеться у повідомленні. Вважається, що вантажівка з контейнером з тілами залишила порт приблизно за 35 хвилин після прибуття.

У місцевій поліції заявили, що розпізнання жертв залишається пріоритетом номер один, але, як очікується, це буде тривалий процес.

Національне агентство з питань злочинності Британії заявило, що воно відправило своїх співробітників для надання допомоги та виявлення участі будь-яких організованих злочинних груп, які, можливо, причетні до цього злочину.

Нагадаємо, на території індустрійного парку в Ессексі, що на південному заході Англії, виявили вантажівку, в якій знаходилося 39 трупів, зокрема й підлітка. Наразі триває процес ідентифікації загиблих людей та слідство з метою встановлення всіх обставин цієї трагедії.