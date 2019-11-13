Урсула фон дер Ляєн хоче витрачати на зовнішню політику ЄС на третину більше

У наступному довготерміновому бюджеті Євросоюзу слід передбачити на зовнішню політику на 30% більше, ніж витрачається нині.

Про це заявила наступна президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок на другому Паризькому форумі миру, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«У наступному довготерміновому бюджеті я хочу, щоб Європа витрачала на 30% більше на зовнішні дії, ніж нині», - заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ці кошти повинні витрачатися ефективніше та більш стратегічно.

«Як обраний президент Єврокомісія, я хочу забезпечити, щоб Європейський Союз мав належні інструменти, щоб діяти по справжньому геополітично у вимірах від зовнішньої політики до торгівлі, співробітництва з розвитку; від гуманітарної допомоги до безпеки», - заявила німецький політик.

Читайте також: Європарламент 14 листопада заслухає трьох нових кандидатів на посади єврокомісарів

Як відомо, багаторічний фінансовий план, або бюджет (MFF) ухвалюється в ЄС на 7 років. Чинний діє у період 2014-2020 років. Нині тривають переговори про наступний бюджет на 2021-2028 роки.