Європарламент 14 листопада заслухає трьох нових кандидатів на посади єврокомісарів

Конференція президентів (лідерів політичних груп) Європарламенту 14 листопада проведе слухання трьох нових кандидатів на посади єврокомісарів.

Таке рішення ухвалено у п'ятницю, повідомляє пресслужба Європарламенту .

"Заслуховування буде проводитися в такій послідовності: Олівер Варгелі, Угорщина, (портфель) сусідства та розширення; Адіна-Іоана Валеан, Румунія, транспорт; Тьєррі Бретон, Франція, внутрішній ринок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 12 листопада Комітет Європарламенту із правових питань проведе зустріч, щоб оцінити подані кандидатами декларації щодо фінансових інтересів. "Підтвердження Комітетом з правових питань відсутності будь-яких конфліктів інтересів є важливою передумовою для проведення слухань у профільному комітеті", - наголосили у ЄП.

Кожен з кандидатів під час слухання у профільних комітетах Європарламенту матиме 15 хвилин для вступного слова, після чого має відповісти на 25 запитань.

Ввечері 14 листопада глави комітетів ЄП проведуть попередню оцінку слухань та оприлюднять остаточний висновок щодо можливості закриття слухань під час зустрічі 21 листопада.

Очікується, що пленарне голосування щодо затвердження нового складу Єврокомісії має відбутися 27 листопада. Єврокомісія у повному складі має бути затверджена простою більшістю голосів під час пленарного засідання Європарламенту.

Перед голосуванням відібраних єврокомісарів та їхні програми депутатам представить обраний президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як відомо, Угорщина, Румунія та Франція змушені були повторно представити своїх кандидатів до Єврокомісії після того, як Європарламент відхилив перші кандидатури.