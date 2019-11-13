Британці до виборів мають бути ознайомлені з доповіддю розвідки щодо РФ — Клінтон

Екскандидат у президенти США Гілларі Клінтон вважає «незрозумілим і ганебним» факт того, що доповідь про можливе російське втручання в британську політику ще не було оприлюднено.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню ВВС.

"Кожна людина, яка голосуватиме в цій країні, має знати, про що йдеться в доповіді, до виборів", - сказала Клінтон, назвавши таке рішення уряду Британії «незрозумілим і ганебним».

На Даунінг-стріт заперечують, що доповідь мають намір тримати в секреті, і хочуть опублікувати її після виборів 12 грудня.

Як зазначає видання, в доповіді парламентського комітету з розвідки та безпеки розглядається діяльність Росії з можливого втручання в демократію Великої Британії. Вона містить обвинувачення у шпигунстві, підривній діяльності та втручанні у вибори.

У доповіді містяться дані британських спецслужб, таких як GCHQ, MI5 і MI6, про приховані спроби Росії вплинути на результати референдуму ЄС 2016 року і загальних виборів 2017 року.

Звіт було доопрацьовано у березні та передано на Даунінг-стріт 17 жовтня. Але схвалення його публікації ще не дано, і має відбутися тільки після дня виборів 12 грудня. Депутати в комітеті з розвідки критично ставляться до цього плану, але в уряді стверджують, що у виборі часу публікації немає нічого незвичайного.