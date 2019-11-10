На слухання до Конгресу хочуть викликати Байдена-молодшого - ЗМІ

Депутати-республіканці хочуть викликати для свідчень у Конгресі Гантера Байдена, а також викривача, який поскаржився на Трампа через розмову президентів України та США.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на документ, оприлюднений FOX News.

«Окрім сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та викривача, особистість якого досі залишається невідомою, республіканці хочуть заслухати свідчення Александри Халупи, американки українського походження. У 2016 році вона працювала на Національний комітет демократів і була долучена до передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон» - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за повідомленнями американських ЗМІ, Халупа прагнула заручитися підтримкою посольства України в США, аби отримати компромат на Трампа. В українському дипвідомстві цю інформацію заперечували.

У списку республіканців фігурують ще кілька імен. При цьому депутати наполягають на тому, що особа викривача, який подав скаргу на Трампа, має бути розсекреченою, бо його публічні свідчення є вкрай важливими для справедливого процесу.

Крім цього, законодавці від Республіканської партії хочуть заслухати публічні свідчення пів десятка джерел - їх викривач указав у своїй скарзі, але імена цих людей залишаються невідомими.

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Утім, зауважує Голос Америки, виклик нових свідків має затвердити більшість, яка зараз належить демократам, та голова комітету з розвідки Адам Шифф. Тому невідомо, скільки із запропонованих кандидатур врешті погодять для свідчень.