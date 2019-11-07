Трамп запропонував допитати Байдена у Конгресі
Президент США Дональд Трамп запропонував Конгресу США допитати колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Хантера. Про це він написав у Twitter.
«Що Хантер Байден робив за гроші?» - запитує сенатор Джон Кеннеді. Це гарне питання. Він та сонний Джо (Байден) повинні дати свідчення", - написав Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування з імпічменту Дональда Трампа. Йому закидають спроби тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США. Колишній віцепрезидент США та головний суперник Дональда Трампа на президентських виборах Джо Байден заявив, що його син Хантер не зробив нічого поганого, працюючи у наглядовій раді української газової компанії Burisma.