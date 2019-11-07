Трамп запропонував допитати Байдена у Конгресі

Президент США Дональд Трамп запропонував Конгресу США допитати колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Хантера.

Президент США Дональд Трамп запропонував Конгресу США допитати колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Хантера. Про це він написав у Twitter.

«Що Хантер Байден робив за гроші?» - запитує сенатор Джон Кеннеді. Це гарне питання. Він та сонний Джо (Байден) повинні дати свідчення", - написав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування з імпічменту Дональда Трампа. Йому закидають спроби тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США. Колишній віцепрезидент США та головний суперник Дональда Трампа на президентських виборах Джо Байден заявив, що його син Хантер не зробив нічого поганого, працюючи у наглядовій раді української газової компанії Burisma.