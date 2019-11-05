Справа про імпічмент: на слухання у Конгрес викликали керівника адміністрації Трампа

"З огляду на докази, зібрані під час розслідування з імпічменту, а також відкритих повідомлень, ми вважаємо, що ви володієте суттєвими знаннями та інформацією з перших рук, які мають значення для слідства", - підкреслюється в листі законодавців, який агентство отримало у своє розпорядження.

Як підкреслили глави комітетів, розслідування підтвердило, що Малвані міг бути безпосередньо залучений до зусиль, організованих президентом Трампом, його особистим адвокатом Руді Джуліані та іншими людьми, "щоби відкласти очікувану (для Президента України – ред.) зустріч у Білому домі, а також майже $400 млн (оборонної – ред.) допомоги". На переконання слідства, це було зроблено з метою тиску на Президента Зеленського, щоби в Україні було ініційоване розслідування проти Джо Байдена. Якби це було реалізоване, то принесло би користь особистим політичним інтересам президента Трампа та поставило би під загрозу національну безпеку США, підкреслили члени Конгресу США.

Законодавці зазначили, що очікують в.о. глави адміністрації Білого дому на слуханнях, що будуть проведені в п'ятницю, 8 листопада о 9-й ранку.

Як відомо, Мік Малвані відомий своїми суперечливими заявами щодо політики тиску з боку адміністрації Трампа на Україну. Зокрема, минулого місця чиновник дав пресконференцію в Білому домі, під час якої зробив приголомшливе зізнання. Він, фактично, підтвердив, що президент Трамп заморозив майже $400 млн оборонної допомоги Україні, щоби натиснути на Київ для проведення розслідування проти демократів.

Журналісти перепитали Малвані кілька разів, чи він дійсно каже про тиск на Україну, на що отримали ствердну відповідь. Брифінг транслювався у прямому ефірі. Щоправда, через кілька годин керівник адміністрації Трампа заявив, що його заява була висвітлена невірно, звинувативши у цьому ЗМІ.