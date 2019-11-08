NYT: Болтон знає про невідомі деталі кампанії тиску на Україну

Ексрадник Білого дому Джон Болтон, якого президент Трамп звільнив у вересні цього року, володіє цінною інформацію про кампанію тиску Білого дому на Україну, що досі залишається невідомою для розслідування з імпічменту президента Трампа.

Це підтвердив адвокат Болтона, Чарльз Купер, у офіційному листуванні, пише в п'ятницю впливова американська газета The New York Times.

"Колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон знає про "багато зустрічей і розмов", пов'язаних з кампанією тиску на Україну, про які учасники розслідування з імпічменту в Палаті представників досі не знають", - наводить видання висловлювання Чарльза Купера в листі головному юристу Палати представників США.

Таку позицію адвокат ексрадника Трампа висловив у відповідь на запит законодавців провести слухання за участю Джона Болтона. При цьому Купер не уточнив, які саме зустрічі та розмови він має на увазі.

Як повідомляв Укрінформ, колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, який бував в Україні та мав неодноразові контакти з українською владою, напередодні відмовився прийти на слухання до Конгресу. Його свідчення були заплановані на ранок четверга.

Болтон – не перший ексчиновник адміністрації Трампа, який проігнорував запрошення законодавців після того, як Білий дім заявив, що не співпрацюватиме з розслідуванням щодо імпічменту президента, ініційованим демократами в Конгресі. Його адвокат заявив, що це не обов'язкова повістка, і що примусити Болтона прийти до Конгресу може тільки суд США.