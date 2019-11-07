Болтон не прийшов на слухання з імпічменту Трампа

Відомий "яструб" серед республіканців Джон Болтон, який впродовж останнього року служив радником президента США з питань національної безпеки, відмовився свідчити у Конгресі США в рамках розслідування з імпічменту глави Білого дому.

Слухання з ним були призначені на ранок четверга, повідомляє NBC News.

"Колишній радник з питань національної безпеки Джон Болтон не з'явився в четвер на закриті слухання в рамках розслідування з імпічменту в Палаті представників, приєднавшись до інших чинних і колишніх чиновників адміністрації Трампа, які вирішили також не приходити", - зазначається в повідомленні.

Комітети нижньої палати Конгресу надіслали Болтону запрошення прийти на слухання минулого тижня. Свідчення високопоставленого чиновника, який залишив адміністрацію Трампа у вересні, були призначені на 9 ранку четверга.

Адвокат Болтона Чарльз Купер одразу після того, як демократи викликали експомічника Трампа на слухання минулого тижня, дав зрозуміти, що його клієнт не бажає з'являтися в добровільному порядку. За словами Купера, Болтон не отримував повістки, яка зобов'язувала би його свідчити перед законодавцями.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників американського Конгресу продовжує слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США. Зокрема, в четвер проходять закриті слухання за участю радниці віцепрезидента США з питань Європи та Росії Дженіфер Вільямс.