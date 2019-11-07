Імпічмент для Трампа: у Конгресі свідчитиме старший радник Пенса

Старший радник віцепрезидента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс у четвер, 8 листопада, дасть свідчення перед комітетами Палати представників, які ведуть розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hill.

"Дженніфер Вільямс, досвідчений співробітник дипломатичної служби та старший радник Пенса, стане свідком, щоб виконати запит демократів виступити цього тижня, коли багато вищих посадових осіб відмовилися давати свідчення в ході розслідування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Вільямс була серед чиновників, присутніх 25 липня під час розмови президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Як повідомляв Укрінформ, депутати від Демократичної партії проводять розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа в нижній палаті американського Конгресу. З цією метою законодавці викликають на слухання колишніх і чинних чиновників Білого дому та Державного департаменту.

У неділю, 3 листопада, стало відомо, що працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників з імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.

У листопаді Палата представників США почала оприлюднювати стенограми із закритих слухань, що пройшли минулого місяця в контексті розслідування з імпічменту президента Трампа.