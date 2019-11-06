Імпічмент Трампа: перші публічні слухання пройдуть наступної середи

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників США конгресмен Адам Шифф повідомив, що перші публічні слухання щодо справи імпічменту президента Дональда Трампа відбудуться все наступної середи.

Про це повідомило сьогодні впливове американське видання The Hill.

"Адам Шифф заявив, що наступної середи виступатимуть зі свідченнями топ-дипломат США в Україні Вільям Тейлор і високопоставлений чиновник Державного департаменту Джордж Кент", - йдеться в повідомленні.

Крім того, очікується, що експосол США в Україні Марі Йованович виступить на відкритих слуханнях наступної п’ятниці.

Раніше всі свідки розслідування з імпічменту президента Трампа свідчили за зачиненими дверима. Однак цього тижня Палата представників, яка контролюється демократичною більшістю, оприлюднила стенограми їхніх виступів.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня спікер Палати представників Ненсі Пелосі попередила, що розслідування з імпічменту президента Трампа вже невдовзі перейде у площину публічних слухань.