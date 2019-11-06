Заступник Помпео розповість Конгресу, чому його шеф не вступився за Йованович
Про це повідомляє The Hill.
“Девід Гейл, третій за значущістю посадовець департаменту, має намір у середу повідомити слідчим Палати (представників - ред.) в межах процедури імпічменту, що державний секретар Майк Помпео та інші провідні посадові особи відомства вирішили, що захист Йованович може завдати шкоди здатності США надавати військову допомогу Україні”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, керівники відомств також враховували занепокоєння, що захист Йованович спровокує особистого адвоката президента Трампа Руді Джуліані, який виступав за її відкликання з посади.
Радник Державного департаменту Ульріх Брехбул також був запрошений для надання свідчень у середу перед представниками Палати представників. Однак він нині супроводжує Помпео під час візиту до Німеччини.
Як повідомляв Укрінформ, депутати від Демократичної партії проводять розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа в нижній палаті американського Конгресу. З цією метою законодавці викликають на слухання колишніх і чинних чиновників Білого дому та Державного департаменту.
У неділю, 3 жовтня, стало відомо, що працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників з імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.
У листопаді Палата представників США почала оприлюднювати стенограми із закритих слухань, що пройшли минулого місяця в контексті розслідування з імпічменту президента Дональда Трампа.