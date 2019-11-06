Трамп "торгував" допомогою Україні — закриті слухання у Конгресі з послом Тейлором

Палата представників США, яка контролюється демократичною більшістю, оприлюднила в середу повну стенограму слухань за участю тимчасово повіреного у справах США в Україні посла Вільяма Тейлора в контексті розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в супровідній заяві глав трьох комітетів нижньої палати Конгресу США, які ведуть розслідування, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Свідчення посла Тейлора, випускника академії Вест-Пойнт, ветерана В'єтнаму та позапартійного дипломата, розкривають те, як президент Трамп зупинив військову допомогу Україні та обумовлював її поновлення – так само, як і важливу (для Президента України – ред.) зустріч у Білому домі – публічним оголошенням про початок розслідування розвінчаної теорії змови щодо Байденів та виборів 2016 року", - йдеться в спільній заяві законодавців.

Як підкреслили конгресмени, свідчення посла Тейлора викрили "тіньовий зовнішньополітичний канал" за участю адвоката президента Руді Джуліані та за сприяння послів Сондленда й Волкера. Це "чинило неабиякий тиск на український уряд для досягнення поставленої президентом (Трампом – ред.) мети", наголошується у заяві.

При цьому, глави комітетів звернули увагу на те, що посол Тейлор чітко пояснив, чому військова допомога та тривала двопартійна підтримка України є вкрай важливими і чому зусилля з підриву зовнішньої політики США через внутрішньополітичні причини були настільки згубними.

"Ми чекаємо його публічних слухань", - зауважили законодавці.

Як повідомляв Укрінформ, перші публічні слухання за участі, в тому числі, посла Вільяма Тейлора мають відбутися наступної середи в Конгресі Сполучених Штатів.