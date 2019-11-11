Українці США, прихильні до республіканців, не бачать підстав для імпічменту Трампа

Члени та прибічники Республіканської партії США серед американців українського походження поки що не бачать підстав для імпічменту Дональда Трампа.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу розповів колишній мер міста Рендольф (штат Нью-Джерсі) та голова міського осередку Республіканської партії Роман Гірняк.

За словами Гірняка, українці у США традиційно підтримують республіканців. І він вважає, що зарано робити якісь висновки до завершення розслідування в комітетах Палати представників.

«Я бачу дуже багато брехні довкола цієї справи. Президенти, коли ведуть якісь переговори, завжди про щось домовляються, тож я не бачу нічого поганого в тій телефонній розмові Трампа і Зеленського 25 липня. Але в будь-якому разі Україна для мене важливіша, ніж політика. Тож якщо з’ясується, що Трамп справді робив щось погане для України, я не підтримуватиму його», - наголосив Гірняк.

Водночас представник Республіканської партії зауважив, що Трамп «легко переможе будь-якого суперника на виборах 2020 року» і буде обраний президентом США на другий термін.

Гірняк також виключив можливість оголошення імпічменту Трампа, оскільки «Сенат у жодному разі не засудить його», навіть якщо Палата представників проголосує за цю процедуру.

На переконання ексмера, звинувачення Трампа «однопартійні». І якби на місці президента був висуванець Демократичної партії, республіканці могли б так само шукати привід для усунення його від влади, як це було з Біллом Клінтоном.

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Як повідомлялося, в комітетах Палати представників триває розслідування щодо імпічменту, яке може бути завершене вже цього року. Демократи звинувачують Трампа у зловживанні владою, у зв'язку з тим, що він вимагав від України провести розслідування діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера.

На фото: Роман Гірняк (праворуч) і генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов