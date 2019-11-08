Трамп готовий оприлюднити стенограму ще однієї розмови із Зеленським

Трамп готовий оприлюднити стенограму ще однієї розмови із Зеленським

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий оприлюднити стенограму першої телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, про яку "ніхто не знає", якщо демократи вимагатимуть від нього зробити це.

Про це він заявив у п'ятницю перед відльотом до Атланти під час спілкування з журналістами, яке транслював американський телеканал C-Span.

"Ми гарно поспілкувалися з Президентом України (25 липня – ред.). Розмова була ідеальною. У мене була й інша розмова, про яку ніхто не знав, і я розумію, що вони (демократи в Конгресі США – ред.) також захочуть, щоби її оприлюднили", - зауважив глава Білого дому.

При цьому він уточнив, що спілкувався із Зеленським до 25 липня, очевидно, коли привітав його з обранням Президентом України.

Читайте також: Трамп запропонував допитати Байдена у Конгресі

"Якщо вони (демократи – ред.) захочуть, я їм віддам (стенограму розмови – ред.)… Я не бачу жодних проблем", - зауважив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, розмова глави Білого дому з Президентом України 25 липня викликала серйозні занепокоєння в адміністрації США. Внаслідок цього з'явилася скарга "викривача", а також ініційоване розслідування з імпічменту Президента в Палаті представників США.

Фото: The White House

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-