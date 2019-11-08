Трамп готовий оприлюднити стенограму ще однієї розмови із Зеленським
Про це він заявив у п'ятницю перед відльотом до Атланти під час спілкування з журналістами, яке транслював американський телеканал C-Span.
"Ми гарно поспілкувалися з Президентом України (25 липня – ред.). Розмова була ідеальною. У мене була й інша розмова, про яку ніхто не знав, і я розумію, що вони (демократи в Конгресі США – ред.) також захочуть, щоби її оприлюднили", - зауважив глава Білого дому.
При цьому він уточнив, що спілкувався із Зеленським до 25 липня, очевидно, коли привітав його з обранням Президентом України.
"Якщо вони (демократи – ред.) захочуть, я їм віддам (стенограму розмови – ред.)… Я не бачу жодних проблем", - зауважив Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, розмова глави Білого дому з Президентом України 25 липня викликала серйозні занепокоєння в адміністрації США. Внаслідок цього з'явилася скарга "викривача", а також ініційоване розслідування з імпічменту Президента в Палаті представників США.
Фото: The White House