Польща занепокоєна зміною політики Франції щодо НАТО

Варшава занепокоєна зміною риторики Парижа щодо значення і ролі Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив у Брюсселі глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, який брав участь у засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ, інформує tvn24.

“Загроза для єдності (НАТО – ред.) є не через відсутність активного залучення США, а саме через Францію. Можливо, Франція має намір послабити союзницьку єдність і це викликає занепокоєння”, - підкреслив Чапутович.

За його словами, висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв’ю виданню The Economist були “проросійськими”, свідченням чого є те, що їх позитивно сприйняли у Москві.

Глава польської дипломатії зауважив, що серед країн-членів ЄС спостерігається значне занепокоєння зміною політики Франції щодо НАТО і вони відмежовуються від позиції Парижа. Зокрема, за його словами, відмінною від французької є позиція канцлера ФРН Ангели Меркель чи майбутнього президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

Раніше у коментарі виданню "Financial Times" прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Макрона у безвідповідальності за слова про НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, в інтерв’ю британському виданню The Economist президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний альянс переживає "смерть мозку". На переконання президента Франції йдеться про відсутність координації у процесі ухвалення рішень на стратегічному рівні між США і Європою. Він наголосив на відсутності на рівні НАТО планування і координації. Також, на переконання французького президента, союзники не зацікавлені у позбавлення Туреччини членства в Альянсі.