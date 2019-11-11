Рада ЄС продовжила санкції проти Венесуели
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.
«У світлі політичної, економічної, соціальної та гуманітарної кризи, що продовжується в Венесуелі, та супроводжується постійними діями з підриву демократії, верховенства права і поваги до прав людини, Рада ЄС сьогодні продовжила обмежувальні заходи проти Венесуели на один рік, до 14 листопада 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Санкції включають ембарго на постачання зброї та обладнання, яке може бути використано для здійснення внутрішніх репресій у цій країні, а також заборону на подорожі та заморожування активів для 25 осіб, які несуть відповідальність за порушення прав людини, за підрив демократії та верховенства права в Венесуелі.
«Ці заходи мають на меті допомогти пошуку спільного демократичного рішення для встановлення в країні політичної стабільності, та дозволити їй вирішити нагальні потреби, які відчуває населення. Цільові заходи є гнучкими та можуть бути переглянуті, вони не мають на меті завдати шкоду населенню Венесуели», - наголошується у резолюції Ради міністрів ЄС.
Як повідомлялося, у Венесуелі триває конституційна й економічна криза. На тлі цих подій голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни й прийняв присягу. Він заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні 2018 року оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.