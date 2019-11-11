Рада ЄС продовжила санкції проти Венесуели

Рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої розпочалося у понеділок в Брюсселі, ухвалила рішення продовжити цільові санкції проти Венесуели ще на рік, до листопада 2020 року.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«У світлі політичної, економічної, соціальної та гуманітарної кризи, що продовжується в Венесуелі, та супроводжується постійними діями з підриву демократії, верховенства права і поваги до прав людини, Рада ЄС сьогодні продовжила обмежувальні заходи проти Венесуели на один рік, до 14 листопада 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Санкції включають ембарго на постачання зброї та обладнання, яке може бути використано для здійснення внутрішніх репресій у цій країні, а також заборону на подорожі та заморожування активів для 25 осіб, які несуть відповідальність за порушення прав людини, за підрив демократії та верховенства права в Венесуелі.

«Ці заходи мають на меті допомогти пошуку спільного демократичного рішення для встановлення в країні політичної стабільності, та дозволити їй вирішити нагальні потреби, які відчуває населення. Цільові заходи є гнучкими та можуть бути переглянуті, вони не мають на меті завдати шкоду населенню Венесуели», - наголошується у резолюції Ради міністрів ЄС.

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Як повідомлялося, у Венесуелі триває конституційна й економічна криза. На тлі цих подій голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни й прийняв присягу. Він заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні 2018 року оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.