США ввели нові санкції проти Венесуели

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосив про запровадження санкцій проти п'яти високопосадовців уряду Венесуели, пов'язаних з корупційними схемами, а також придушенням протестів опозиції.

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського Мінфіну, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Міністерство фінансів виявило чиновників високого рівня, які діють від імені репресивного режиму експрезидента Венесуели Ніколаса Мадуро, що продовжує бути причетним до жахаючого рівня корупції та порушень прав людини", - зауважив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Як підкреслили у Вашингтоні, нинішні обмеження були введені спільно з міжнародними партнерами – Канадою і Європейським Союзом.

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При цьому уточнюється, що введені санкції зосереджені на діючих урядовцях Венесуели, пов'язаних з насильством влади проти мирних протестувальників від опозиції, а також тих, хто продовжує отримувати доходи від оборудок колишнього корумпованого режиму в цій країні.