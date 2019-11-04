Консула РФ видворили з Польщі, контррозвідка виявила "гібридних" шпигунів

Агенція внутрішньої безпеки (ABW) Польщі у березні цього року видворила з країни віце-консула посольства РФ у Познані. Крім того, наприкінці 2017 року заборонила в’їзд на свою територію трьом громадянам Росії, які називали себе експертами.

Про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, інформує Interia.pl.

"У березні 2019 року зібрана інформація контррозвідки ABW дозволила видворити з Польщі віце-консула генконсульства Росії у Познані, якого було визнано персоною нон-грата і він отримав заборону на в’їзд до Польщі, а також до Шенгенської зони", - повідомив Жарин.

За його словами, дипломат вчиняв дії, які могли зашкодити польсько-російським відносинам.

Крім того, наприкінці 2017 року Польща заборонила в’їзд на територію країни трьом російських "експертам" – Олегу Бондаренку, Дмитру Кондрашову і Олексію Мартинову.

"Ці чоловіки здійснювали важливі функції у рамках гібридних дій, які вчинялися проти Польщі та інших країн", - повідомив Жарин.

Читайте також: Польські спецслужби впіймали підозрюваного у шпигунстві на Росію

Як зазначається, Бондаренко є директором російсько-українського інформаційного центру, який себе називає міжнародним консультантом лідерки Національного фронту Франції Марін Ле Пен. Кондрашов є політологом і публіцистом російського інформагентства Regnum, а Мартинов є офіцером розвідки РФ, який працює експертом з міжнародних питань.

"Вони виконували роль модераторів російських гібридних дій у Європі. За поданням керівника ABW їм було заборонено в’їжджати до Польщі і Шенгенської зони", - підкреслив речник міністра-координатора спецслужб РП.

Він також повідомив, що в 2018 році з Польщі було видворено китайського дипломата після засудження у Швеції особи, яка співпрацювала з китайською розвідкою. Ця особа активно контактувала у Польщі з цим китайським дипломатом.

Читайте також: Болгарія відмовила у візі російському військовому аташе

Крім того, в 2017 році був заборонений в’їзд до Польщі росіянину, експерту РІСД Дмитру Карнаухову. За словами Жарина, Карнаухов ініційовував у Польщі елементи гібридної війни проти Польщі, а також утримував контакти з російськими спецслужбами.

Речник зауважив, що в 2018 році на основі зібраних матеріалів п’ятьом особам був заборонений в’їзд до Польщі. Двоє з них – це росіянки Катерина Ц. і Анастасія З.

Він також поінформував, що впродовж кількох років глава ABW видав 19 негативних рішень, що стосуються запитів про надання польського громадянства.