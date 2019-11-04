Консула РФ видворили з Польщі, контррозвідка виявила "гібридних" шпигунів
Про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, інформує Interia.pl.
"У березні 2019 року зібрана інформація контррозвідки ABW дозволила видворити з Польщі віце-консула генконсульства Росії у Познані, якого було визнано персоною нон-грата і він отримав заборону на в’їзд до Польщі, а також до Шенгенської зони", - повідомив Жарин.
За його словами, дипломат вчиняв дії, які могли зашкодити польсько-російським відносинам.
Крім того, наприкінці 2017 року Польща заборонила в’їзд на територію країни трьом російських "експертам" – Олегу Бондаренку, Дмитру Кондрашову і Олексію Мартинову.
"Ці чоловіки здійснювали важливі функції у рамках гібридних дій, які вчинялися проти Польщі та інших країн", - повідомив Жарин.
Як зазначається, Бондаренко є директором російсько-українського інформаційного центру, який себе називає міжнародним консультантом лідерки Національного фронту Франції Марін Ле Пен. Кондрашов є політологом і публіцистом російського інформагентства Regnum, а Мартинов є офіцером розвідки РФ, який працює експертом з міжнародних питань.
"Вони виконували роль модераторів російських гібридних дій у Європі. За поданням керівника ABW їм було заборонено в’їжджати до Польщі і Шенгенської зони", - підкреслив речник міністра-координатора спецслужб РП.
Він також повідомив, що в 2018 році з Польщі було видворено китайського дипломата після засудження у Швеції особи, яка співпрацювала з китайською розвідкою. Ця особа активно контактувала у Польщі з цим китайським дипломатом.
Крім того, в 2017 році був заборонений в’їзд до Польщі росіянину, експерту РІСД Дмитру Карнаухову. За словами Жарина, Карнаухов ініційовував у Польщі елементи гібридної війни проти Польщі, а також утримував контакти з російськими спецслужбами.
Речник зауважив, що в 2018 році на основі зібраних матеріалів п’ятьом особам був заборонений в’їзд до Польщі. Двоє з них – це росіянки Катерина Ц. і Анастасія З.
Він також поінформував, що впродовж кількох років глава ABW видав 19 негативних рішень, що стосуються запитів про надання польського громадянства.
Фото: Stanisław Kowalczuk /East News