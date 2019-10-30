Болгарія відмовила у візі російському військовому аташе

Міністерство закордонних справ Болгарії відмовило у наданні довгострокової візи російському військовому аташе.

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Болгарії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Через негативне ставлення однієї з інституцій, з якою узгоджуються питання надання довгострокових віз для дипломатів, віза не буде надана російському громадянинові, який наразі знаходиться у Москві, і який повинен був зайняти пост військового аташе при посольстві Росії у Софії. Це жодним чином не є процедурою оголошення його персоною нон грата, про що було повідомлено російській стороні », - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Болгарії.

За даними болгарського інформаційного порталу «24 години», особа, яку Росія запропонувала у якості військового аташе, входить до списку санкцій ЄС.

Двома днями раніше Болгарія оголосила персоною нон грата російського дипломата, якого звинувачують у шпигунстві. Дипломат вже залишив Болгарію.