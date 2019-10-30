У Болгарії російського дипломата визнали персоною нон-грата

Працівника посольства Російської Федерації в Болгарії визнали персоною нон-грата через звинувачення у шпигунстві.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Болгарії, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Після того, як посольство Росії поінформувало нас у понеділок увечері, 28 жовтня, що згаданий дипломат (перший секретар посольства РФ в Софії - ред.) ще не залишив Болгарію, посол Росії був викликаний до МЗС, де йому було вручено ноту з вимогою, щоб дипломат залишив територію нашої країни протягом 24 годин», - ідеться в повідомленні.

Раніше генпрокуратура Болгарії на підставі матеріалів Агентства державної безпеки почала розслідування справи про причетність до шпигунства акредитованого в Софії російського дипломата.

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Згідно з оприлюдненою інформацією, з вересня 2018 року іноземець збирав на території Болгарії секретну інформацію для подальшої передачі іншій державі. Було встановлено, що підозрюваний у цій справі - перший секретар посольства РФ у Болгарії.

У зв'язку з тим, що ця особа, відповідно до Віденської конвенції, має дипломатичний імунітет, кримінальне провадження було призупинено, і генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров повідомив про це міністерству закордонних справ.