Болгарія звинувачує у шпигунстві російського дипломата
Про це повідомляє Radio Bulgaria.
“Встановлено, що він (російський дипломат — ред.) протягом багатьох років проводив розвідувальну діяльність і регулярно проводив таємні зустрічі з громадянами Болгарії, а також з високопосадовцем, який має доступ до секретної інформації щодо ЄС та НАТО. Російський громадянин має дипломатичний статус - перший секретар в посольстві Російської Федерації в Софії”, - йдеться у повідомленні.
Прокуратура зазначає, що згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини, російський агент має імунітет від кримінальної відповідальності.
Як повідомляє Bloomberg, МЗС Болгарії попросило Москву відкликати російського дипломата. Він вже покинув країну.
Раніше повідомлялося, що чеською Службою безпеки та інформації (BIS) у співробітництві з Національним центром боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) торік було виявлено і ліквідовано розвідувальну мережу, яка створювалася в Чеській Республіці російською ФСБ.
За словами глави Служби безпеки і інформації, "фінансування вже ліквідованої мережі ФСБ здійснювалося з Росії, а також за допомогою російського посольства в Празі".