Болгарія звинувачує у шпигунстві російського дипломата

Генпрокурор Болгарії Сотір Цацаров повідомив міністру закордонних справ країни Катерині Захарієвій про розслідування шпигунської діяльності в Болгарії дипломатом РФ.

Про це повідомляє Radio Bulgaria.

“Встановлено, що він (російський дипломат — ред.) протягом багатьох років проводив розвідувальну діяльність і регулярно проводив таємні зустрічі з громадянами Болгарії, а також з високопосадовцем, який має доступ до секретної інформації щодо ЄС та НАТО. Російський громадянин має дипломатичний статус - перший секретар в посольстві Російської Федерації в Софії”, - йдеться у повідомленні.

Прокуратура зазначає, що згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини, російський агент має імунітет від кримінальної відповідальності.

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Як повідомляє Bloomberg, МЗС Болгарії попросило Москву відкликати російського дипломата. Він вже покинув країну.

Раніше повідомлялося, що чеською Службою безпеки та інформації (BIS) у співробітництві з Національним центром боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) торік було виявлено і ліквідовано розвідувальну мережу, яка створювалася в Чеській Республіці російською ФСБ.

За словами глави Служби безпеки і інформації, "фінансування вже ліквідованої мережі ФСБ здійснювалося з Росії, а також за допомогою російського посольства в Празі".