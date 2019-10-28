Польські спецслужби впіймали підозрюваного у шпигунстві на Росію

Агенція внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримала громадянина країни, працівника Агенції військового майна РП Пьотра С. за підозрою у співпраці з російською розвідкою.

Про це повідомляє Польське радіо.

“ABW затримала чоловіка, підозрюваного у шпигунстві. Його заарештовано на три місяці”, - поінформував речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин.

За його словами, затримання відбулося 24 жовтня, а 26 жовтня підозрюваного було заарештовано на три місяці. У ході обшуків у помешканні затриманого вилучено вогнепальну зброю з набоями, різні носії інформації, підроблені документи. Крім того, обшуки проведено у місцях, де були прописані і фактично проживали особи, з якими контактував Пьотр С.

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Речник Національної прокуратури Польщі Ева Бялік підтвердила, що заарештованій особі інкримінують готовність співпраці з іноземною розвідкою.