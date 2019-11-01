Туреччина передала РФ 18 полонених зі складу Вільної сирійської армії

Туреччина передала РФ 18 полонених зі складу Вільної сирійської армії

Укрінформ
Туреччина передала РФ 18 осіб зі складу Вільної сирійської армії, які були взяті в полон 29 жовтня.
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини у Twitter.

«18 чоловік, затриманих під час проведення пошуково-розшукових/розвідувальних/охоронних заходів на південному сході міста Расулайн 29 жовтня, були передані в результаті координації дій з уповноваженими від Російської Федерації», - йдеться у заяві.

За даними російських ЗМІ, сирійці потрапили в полон після бою на північному заході Таль-Тамра в провінції Хасекі. Передача полонених відбулася в районі прикордонного переходу Дербассія на турецько-сирійському кордоні. Після передачі вони будуть відправлені в район Камишли.

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Як повідомлялося, 31 жовтня було розпочато спільне патрулювання районів на півночі Сирії турецькими та російськими підрозділами. Домовленість про це була досягнута в ході візиту Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Сочі 22 жовтня.

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