Туреччина передала РФ 18 полонених зі складу Вільної сирійської армії

«18 чоловік, затриманих під час проведення пошуково-розшукових/розвідувальних/охоронних заходів на південному сході міста Расулайн 29 жовтня, були передані в результаті координації дій з уповноваженими від Російської Федерації», - йдеться у заяві.

За даними російських ЗМІ, сирійці потрапили в полон після бою на північному заході Таль-Тамра в провінції Хасекі. Передача полонених відбулася в районі прикордонного переходу Дербассія на турецько-сирійському кордоні. Після передачі вони будуть відправлені в район Камишли.

Як повідомлялося, 31 жовтня було розпочато спільне патрулювання районів на півночі Сирії турецькими та російськими підрозділами. Домовленість про це була досягнута в ході візиту Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Сочі 22 жовтня.